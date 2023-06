Het eerste politieke misbruik van AI-beelden is een feit

De eerste politicus die valse AI-beelden heeft gebruikt om zijn tegenstander in diskrediet te brengen, is een feit. Zijn naam is Ron DeSantis. En zijn slachtoffer is, o ironie, Donald Trump. Zal desinformatie door AI een gevaarlijke rol spelen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, of loopt het niet zo’n vaart?





Voorts hebben we het over New York dat langzaam zinkt, over kokende robots en over wetenschappelijk bewijs voor wat de oude Grieken al wisten; dat zeelucht gezond is.

