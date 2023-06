Vergezeld van een oude Hasselblad-camera reist Alexia Leysen van mens tot mens, op zoek naar ieders comfort words: woorden die kracht geven wanneer het leven moeilijk doet.

‘GEORGE HARRISON was de stille Beatle. Hij vertoefde in de schaduw van John Lennon en Paul McCartney, maar was evengoed hypergetalenteerd en onmisbaar in het geheel van de groep. Als grafisch vormgever ...