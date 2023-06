Gerechtelijk onderzoek gestart naar Rammstein-zanger na klachten over seksueel wangedrag

Volgens de Duitse media zijn er meerdere strafrechtelijke klachten ingediend tegen Rammstein-zanger Till Lindemann. Het openbaar ministerie van Berlijn heeft een onderzoek geopend, vernam Tagespiegel.

Het parket wenst niet te communiceren over de zaak, maar volgens Bild en Tagespiegel werd achter gesloten deuren aan Duitse parlementsleden bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek is geopend. Volgens de krant gaat het om ‘meerdere klachten voor verschillende overtredingen’ tegen Rammstein-zanger Till Lindemann. Minstens een klacht zou betrekking hebben tot aanranding, seksuele dwang en verkrachting. Mocht Lindemann daadwerkelijk in verdenking worden gesteld, riskeert hij een gevangenisstraf.

De afgelopen weken hebben een tiental vrouwen beschuldigingen geuit tegen de frontman van Rammstein. De bal ging aan het rollen nadat een Noord-Ierse fan op sociale media had gezegd dat ze op een afterparty gedrogeerd werd. Lindemann zou kwaad op haar zijn geworden omdat ze seks met hem had geweigerd. Daarna kwamen meer vrouwen naar buiten met aantijgingen tegen de 60-jarige zanger. Sommigen verklaarden net als haar gedrogeerd te zijn geweest, anderen hadden seks tegen hun wil. Volgens de aantijgingen werden de fans vanop de eerste rij gescout, waarna ze naar de backstage werden begeleid. Lindemann stond hen daar op te wachten.

Rammstein ontkent de aantijgingen en heeft een advocatenkantoor ingehuurd om de beschuldigingen te onderzoeken. Lindemann zelf nam een advocaat onder de arm, omdat hij de aantijgingen niet pikt. Ondertussen werden al maatregelen doorgevoerd op hun Europese tournee. Er vinden geen afterparty’s meer plaats en de zogenaamde ‘row zero’ werd geschrapt. Dat is de rij het dichtst bij het podium, van waaruit de fans geplukt werden. Alena Makeeva, de Russische ‘casting director’ die de vrouwen zou scouten, werd de laan uitgestuurd.

De Duitse band houdt in augustus halt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor drie concerten. Die zijn allemaal uitverkocht. Op 10 december plant Lindemann een soloconcert in de Antwerpse Lotto Arena.

