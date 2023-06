Turkse moskee in Antwerpen wil erkenningsaanvraag weer intrekken: ‘Heethoofden verzetten zich intern’

De Turkse moskee Selimiye in Antwerpen wil ondanks een positief advies van de stad Antwerpen zijn erkenningsaanvraag weer intrekken. De intentie van het bestuur om, zoals het decreet het vereist, te breken met de Turkse religieuze overheidsdienst Diyanet veroorzaakt blijkbaar zware interne spanningen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zegt ‘verontrust’ te zijn over de gang van zaken binnen de moskee in kwestie, waar het bestuur zelfs collectief ontslag zou willen nemen. ‘Het bestuur van die lokale geloofsgemeenschap doet inspanningen en wil zich inschrijven in ons decreet’, zegt hij. ‘Ze willen de logische en noodzakelijke keuze maken om volwaardig deel te zijn van onze Vlaamse samenleving en zich in te passen in de Vlaamse regelgeving. Een deel heethoofden binnen de lokale geloofsgemeenschap verzet zit daartegen en wil dat niet.’

Volgens Somers toont de kwestie net het belang aan van het nieuwe erkenningsdecreet. ‘Binnen de geloofsgemeenschappen ontstaat er een debat’, zegt hij. ‘Er ligt duidelijk een toekomst in Vlaanderen, maar sommigen zeggen: wij willen die stap niet zetten. Het is goed dat de lokale schepen met de geloofsgemeenschap samenzit en kiest voor dialoog. Ik hoop dat men beseft dat het zich afsluiten van de Vlaamse gemeenschap een dood spoor is. De enige weg vooruit is dat mensen een volwaardige plaats innemen in de Vlaamse samenleving. Over het decreet en zijn bepalingen valt niet te onderhandelen.’

Somers stelt nog dat intimideren of afdreigen niet door de beugel kan, en rekent er naar eigen zeggen op dat ‘de burgemeesters van alle steden waar Diyanet-moskeeën liggen, erop toezien dat het erkenningsproces en het debat daarrond in de lokale geloofsgemeenschappen correct kunnen verlopen’.

