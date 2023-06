NSZ kaart ‘oneerlijke marktpraktijken’ van Temu aan bij FOD Economie

De zelfstandigenorganisatie NSZ plaatst vraagtekens bij de werking van Chinese shoppingapp Temu. ‘Verkopen met verlies is verboden in België’, klinkt het bij NSZ.

Het gaat hard voor het Chinese shoppingplatform Temu. Twee weken na de releasedatum is de app tot de top geklommen in de Google Playstore en in Apple appstore. Maar dat succesparcours verloopt niet vlekkeloos. Na kritiek uit het buitenland van Shein, komt het bedrijf ook in België onder vuur te liggen.

De zelfstandigenorganisatie NSZ stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop Temu data verzamelt om de Belgische markt te veroveren. Daarom stapte de organisatie woensdag naar de FOD Economie. De overheidsdienst probeert zowel producenten als consumenten te ondersteunen en te beschermen. Met deze stap hoopt het NSZ dat er een onderzoek naar mogelijk ‘oneerlijke marktpraktijken’ bij Temu wordt opgestart.

Op de app kun je namelijk gratis producten krijgen, door maar vaak genoeg ingelogd te zijn of anderen naar de app te lokken. Temu maakt daardoor korte tijd verlies. ‘Dat is verboden in België en bovendien oneerlijk voor de kleine zelfstandige die zijn producten niet kan aanbieden tegen zulke lage prijzen’, klinkt het.

Ook vraagt de organisatie zich af of het bedrijf de Europese GDPR-wetgeving niet schendt. Die wet stelt dat bedrijven moeten communiceren over hoe en waarom ze persoonsgegevens verzamelen, en hoe ze de data beschermen.

