De uiterst controversiële oud-premier Silvio Berlusconi is woensdagmiddag in de Domkerk van Milaan begraven met de allerhoogste eer. Dat zet bij sommige Italianen kwaad bloed.

Het is een hete dag in Milaan, de thuisstad van ondernemer-politicus Berlusconi, die hem een uitvaart geeft waar hij zelf vast van opgetogen was geweest: alles is live te volgen via zowat elk Italiaans ...