België vraagt Europa om door te zetten met natuurherstelwet

België steunt een Duitse brief die Zweden, voorzitter van de Raad van de EU, vraagt om toch door te zetten met de natuurherstelwet. Maar een Belgisch standpunt over die natuurherstelwet is er nog niet.

De ministers van Leefmilieu van Frankrijk, Spanje en Luxemburg ondertekenden een brief van hun Duitse collega Steffi Lemke (Die Grünen). Die brief is gericht aan Zweden, dat nu het voorzitterschap draagt van de Raad van de Europese Unie. Zweden had een compromistekst voorbereid voor de Europese natuurherstelwet, maar zou nu de pauzeknop willen indrukken en de natuurherstelwet op de lange baan schuiven. Met deze brief zetten de ondertekenende landen Zweden ertoe aan om toch met de natuurherstelwet vaart te maken en zoals gepland naar een stemming te gaan.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat het nog altijd mogelijk is om de onderhandelingen succesvol af te sluiten’, zo staat in de Duitse brief. ‘Nu twijfel zaaien over een wetsvoorstel dat een essentieel onderdeel vormt van de Green Deal zou een verpletterend signaal zijn, gezien de ambigue ontwikkelingen over dit dossier in het Europees Parlement.’

België schaart zich nu achter de brief, zo is overeengekomen op de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (dge). ‘Op onze vraag ondertekent België de brief ook’, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). ‘Niemand mag een pauzeknop indrukken voor de natuur. Dit momentum mogen we niet verliezen. Als de EU-voorzitter een stemming over de natuurherstelwet eventueel annuleert, negeert ze de achteruitgang van de natuur en de impact ervan op mens en economie. Dat moeten we echt voorkomen.’

Geen consensus

De Belgische diplomaten gaan deze boodschap overbrengen namens ons land. Vanuit het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) valt te horen dat ‘uitstel weinig zinvol is en niets bijdraagt’. ‘Zweden heeft enkele goede bijsturingen voorgesteld en die mogen gerust besproken worden op de Europese Raad volgende week.’

Maar dat België erop aandringt om door te gaan met de natuurherstelwet, mag niet worden geïnterpreteerd alsof er al een consensus zou zijn om akkoord te gaan met de natuurherstelwet. Al was het maar omdat er nog een nieuwe versie van het Zweedse voorstel in de maak zou zijn. Die nieuwe versie zou wellicht pas donderdagavond landen bij de Europese ministers van Leefmilieu, en dus na de stemming in de Commissie voor Leefmilieu van het Europees Parlement. Die cruciale stemming gaat donderdagvoormiddag door.

De Belgische ministers van Leefmilieu moeten een eensgezind standpunt formuleren voor de bijeenkomst van de Raad van de EU op 20 juni. Ze wachten daarvoor de tekst af van het nieuwe Zweedse voorstel.

Lees ook