Herstelde Remco Evenepoel sprint naar tweede plaats in Ronde van Zwitserland

Felix Gall heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Nadat hij gisteren nog tweede werd, was het vandaag wel prijs voor de 25-jarige Oostenrijker van AG2R-Citroën. Landgenoot Remco Evenepoel had een betere dag een finishte tweede.

Een 19 kilometer lange col van eerste categorie vormde het slotakkoord van een etappe met heel wat klimwerk. Aan die onregelmatige klim in twee delen begonnen vier renners met een halve minuut voorsprong op het peloton. Het viertal luisterde naar de namen van Lilian Calmejane, Kevin Vermaerke, Gino Mäder en Jhonatan Narvaez.

Verrassing van formaat: al heel vroeg op de klim moest Juan Ayuso lossen. De Spaanse talentvolle renner stond derde in de stand maar kende een slechte dag. De Oostenrijker Felix Gall, gisteren nog tweede, beschikte dan weer over wonderbenen. Solo ging hij op en ook over de kopgroep, die niet veel later werd ingelopen.

Evenepoel past

Remco Evenepoel kende voor de tweede dag op rij niet echt zijn dagje. Na de versnelling van Gall, die al snel een kleine minuut op de favorieten had verzameld, moest de wereldkampioen lossen.

?????? | ?Het ontploft volledig in de #TourdeSuisse! Felix Gall heeft zijn duivels ontbonden en in de achtervolgende groep moet Remco Evenepoel opnieuw de favorieten laten gaan! ??



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/QNXVC1LWua — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 14, 2023

Even later kwam Evenepoel weer aansluiten, maar een kilometer later moest hij er opnieuw onherroepelijk af. Gelukkig volgde er daarna een dalend tussenstuk, waar Evenepoel kon van profiteren om andermaal aan te sluiten bij de favorieten. Met een groep van een tiental renners met onder meer Romain Bardait, Pello Bilbao, leider Mattias Skjelmose én een alweer sterke Cian Uijtdebroeks gingen de favorieten op zoeken naar Gall. Ook Lotto Dstny-renner Sylvain Moniquet was er dan nog bij.

Tactisch steekspel

Maar echt samenwerken deden de favorieten niet, waardoor Gall alleen maar verder wegreed. Met nog 6 kilometer te gaan probeerde Evenepoel het eens, maar veel ruimte kreeg hij niet. Het was daarna Bardet die alleen op zoek ging naar de ongrijpbare Gall. Even later kreeg hij het gezelschap van Kelderman en Bilbao.

De Oostenrijker van AG2R-Citroën stortte uiteindelijk niet meer in en boekte op zijn 25ste zijn eerste zege als profwielrenner. Op meer dan een minuut achter Gall kwam alles uiteindelijk weer samen. Na een lange sprint werd Remco Evenepoel uiteindelijk tweede, voor Skjelmose, die zijn leiderstrui behoudt.