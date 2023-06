De burgemeester van Teheran loopt dezer dagen rond in Brussel voor een top van burgemeesters van grote steden. ‘Niet opportuun’, vindt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. ‘Maar uw kabinet verleende zijn visum?’, reageert Brussels staatssecretaris Pascal Smet.

Drie weken na de gevangenenruil met Iran en de landing van Olivier Vandecasteele op het tarmac in Melsbroek is de burgemeester van Teheran te gast in Brussel. Alireza Zakani staat bekend als een hardliner ...