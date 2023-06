Voormalige chef federale politie Marc De Mesmaeker naar drugscommissariaat

Magistrate Ine Van Wymersch krijgt met de voormalige commissaris-generaal van de federale politie hoog gezelschap bij het pas opgerichte nationaal drugscommissariaat.

De afscheidnemende commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker (62) stapt over naar het pas opgerichte nationaal drugscommissariaat. Dat is bevestigd door de federale politie. De VRT en Le Soir hadden het nieuws eerst gemeld.

De Mesmaeker liet eind vorig jaar weten dat hij zijn mandaat bij de federale politie, dat afloopt op 15 juni, niet zou verlengen. Tot woensdagochtend was nog niet geweten wat hij dan wel zou doen. ‘Ik zal als expert internationale zaken mee mijn schouders zetten onder de uitbouw van het nieuwe nationaal drugscommissariaat’, zegt De Mesmaeker.

Van Wymersch is tevreden met de overstap. ‘Wanneer een talent als Marc De Mesmaeker zich aandient in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit, dan zeg je volmondig ja. Marc De Mesmaeker heeft bakken ervaring en expertise, een breed uitgebouwd internationaal netwerk en is een uitstekende jurist. In voetbaltermen zou ik dit een toptransfer noemen en een welgekomen versterking voor mijn team.’

Antwerpen

De Kamer zette in maart het licht op groen voor een nieuw nationaal drugscommissariaat. Dat moet de strijd tegen de zware drugscriminaliteit in ons land coördineren. De oprichting van het nationaal drugscommissariaat kadert vooral in de strijd tegen de drugscriminaliteit die Antwerpen al jaren teistert. Het orgaan moet uit een tiental mensen bestaan maar tot vandaag was Ine Van Wymersch de enige.

Het commissariaat heeft geen duidelijk afgelijnde bevoegdheden en zal moeten proberen zelf zijn bestaansreden te vinden tussen een kluwen van andere diensten. Maar nu zijn er alvast twee zwaargewichten aan boord die kunnen helpen om die plaats af te dwingen.

In afwachting van de selectie van een nieuwe commissaris-generaal bij de federale politie neemt Eric Snoeck, de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, de taken van Marc De Mesmaeker over.

