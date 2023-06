Batterijen mogen niet meer worden vastgelijmd in smartphones of laptops

Het Europees Parlement heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd om batterijen duurzamer te maken, en makkelijker te recupereren.

Wie elektronica, zoals smartphones of laptops, wil verkopen in de Europese Unie zal zijn toestel zodanig moeten ontwerpen dat de batterij er eenvoudig kan worden uitgehaald en vervangen. Dat is slechts een van de verplichtingen in de nieuwe batterij-richtlijn, die vandaag met een ruime meerderheid is goedgekeurd door het Europees Parlement, en die ervoor moet zorgen dat batterijen duurzamer worden, en dat ze meer worden gerecycleerd.

Door de energietransitie – en dan vooral de elektrificatie van transport – zal de vraag naar batterijen tegen 2030 wereldwijd zo’n veertien keer hoger liggen dan vandaag, verwacht de Europese Commissie, waarvan 17 procent uit de EU komt. Die exponentiële groei zal ook de vraag naar grondstoffen evenredig stuwen. Om hun milieu-impact te beperken, wil Europa meer inzetten op recyclage en een ‘globaal concurrentiële toeleveringsketen bouwen’.

Mensenrechten

Onder meer batterijen voor elektrische voertuigen zullen voortaan ook verplicht hun CO 2 -voetafdruk moeten vermelden, en krijgen een digitaal paspoort met informatie over de herkomst van onder meer de gebruikte grondstoffen. Producenten en grote afnemers zullen ook beter moeten controleren of in de productieketen, bijvoorbeeld, geen mensenrechten geschonden worden.

En ten slotte moeten batterijen ook meer en beter worden gerecycleerd: tegen 2030 moet 73 procent van de draagbare batterijen die op de markt komen worden ingezameld. Ook voor de gebruikte grondstoffen, zoals lithium en kobalt – waarvoor de EU momenteel sterk afhankelijk is van andere landen – komen verplichten recyclagedoelen.

Hilde Vautmans, Europarlementslid voor Open VLD, reageert tevreden en noemt de hernieuwde richtlijn ‘een win-win voor ons en voor het klimaat’. ‘In plaats van uw oude elektronica weg te gooien, is het gemakkelijker om de versleten batterijen te vervangen door nieuwe gerecycleerde batterijen. Een koolstofarme toekomst vereist duurzame batterijen.’

Sarah Matthieu, die voor Groen in het Europees Parlement zetelt, noemt de wet een ‘pionier’, en een ‘inspiratiebron’ voor toekomstige wetten rond ‘circulair ecodesign’. Zo kunnen we ‘meer lokale jobs creëren, en onze afhankelijkheid van instabiele landen zoals Congo, of autocratische landen zoals China, verminderen. Ook het milieu wint, want we hoeven minder nieuwe grondstoffen te delven en verkleinen de steeds grotere berg afval.’

Voor de richtlijn van kracht is, moet de Raad de tekst nog formeel goedkeuren.

