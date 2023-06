Wat kook je als je maandenlang op zee ronddobbert?

Van de Kaapverdische eilanden tot de Galapagos-archipel en verder: in een jacht van een kleine vijftien meter maken Lynn en Jesse hun grote zeildroom waar. Al twee jaar lang is de oceaan hun habitat en de boot hun thuis. Als verzet tegen de monotone dagen op zee begon Lynn er te spelen met recepten in de kleine keuken. ‘Als de maaltijd het hoogtepunt van je dag is, kun je maar beter zorgen dat die op punt staat.’