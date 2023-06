Terwijl alle aandacht gericht is op de Amazone, speelt zich in de Braziliaanse Cerrado een even groot drama af. De oudste en rijkste savanne ter wereld is voor de helft verdwenen, voor soja die ook in Belgisch vlees en zuivel terechtkomt. De Standaard ging ter plaatse en brengt verslag uit vanaf de frontlijn van de wereldwijde agrobusiness. ‘Europa moet beseffen dat achter de sojahandel een criminele structuur zit.’