Genderfluïde personen kunnen naam onbeperkt aanpassen

Genderfluïde personen zullen voortaan meermaals van geslacht of voornaam kunnen veranderen bij de burgerlijke stand. De bevoegde Kamercommissie heeft daarvoor woensdag een wetsontwerp goedgekeurd.

De tekst komt tegemoet aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof dat delen van de Transgenderwet uit 2017 vernietigde. De rechters maakten bezwaar tegen de ‘principiële onherroepelijkheid’ van een aanpassing van de geslachtsregistratie en de voornaam. Die druiste volgens het Hof in tegen het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van personen met een veranderende genderidentiteit.

Het komt erop neer dat mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam wilden aanpassen, volgens de Transgenderwet van 2017 naar de familierechtbank moesten stappen voor een omslachtige procedure. Daarna nog eens de geslachtsregistratie of de voornaam aanpassen kon zelfs gewoon niet meer. Het Grondwettelijk Hof stelde daarover dat er geen enkele gegronde reden is een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam moeilijker te maken of te verbieden voor trans personen.

Rechten respecteren

De nieuwe wettekst schrapt de principiële onherroepelijkheid. Voortaan zal iemand dus meerdere keren van geslacht of voornaam kunnen veranderen. Ook wordt de procedure voor de familierechtbank afgeschaft. Een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam zal voortaan steeds kunnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand via een even eenvoudige procedure als bij de eerste aanpassing. Ook is het niet langer nodig twee keer, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat iemand wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie of de voornaam.

‘Het is belangrijk dat de rechten van trans personen worden gerespecteerd. Zij moeten hun geslachtsregistratie kunnen aanpassen volgens hun genderidentiteit, zonder betuttelende of onnodige procedures. Het Grondwettelijk Hof merkte terecht op dat de oorspronkelijke wet hierin tekortschoot. We zetten dit nu recht, zodat trans personen erkend worden om wie ze zijn’, benadrukt minister van Justitie Van Quickenborne.

Het ontwerp moet binnenkort nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer. Het gaat nog maar om een eerste fase in de hervorming. Het is de bedoeling ook de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit aan te pakken. Het Grondwettelijk Hof stelde ook dat het ontbreken van deze mogelijkheid het gelijkheidsbeginsel schendt voor wie zichzelf niet in de categorie van man of vrouw kan plaatsen. Daarvoor doet de regering een beroep op experten om de krijtlijnen van de hervorming vast te leggen.

Lees ook