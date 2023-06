Wie met een elektrische auto rijdt, moet regelmatig publieke laadpunten opzoeken voor een volle batterij. Het is niet altijd makkelijk te weten waar u terecht kan, en hoeveel dat zal kosten. Deze tips helpen u daarbij.

1 Vind de juiste laadpaal

De eerste stap is een beschikbare laadpaal vinden. Dat doe je het makkelijkst via een app op uw smartphone. Er zijn tal van apps die vrijwel in realtime de beschikbare laadpunten ...