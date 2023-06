Het verleden dat niet verdwijnt

In maart was het twintig jaar geleden dat de VS Irak binnenviel en er zich een oorlog ontspon. Hadi Mizban fotografeerde het conflict dat zijn land teisterde. Vandaag spelen zich in de pleintjes en straten van Bagdad doordeweekse taferelen af, maar voor Mizban is elke plek onlosmakelijk verbonden met het bloedbad en de pijn van weleer. Hij toont ons beelden uit zijn archief van tijdens de Amerikaanse bezetting. Die vormen de basis voor de nieuwe beelden, allemaal dit jaar gemaakt op dezelfde locatie. Dat resulteerde in een krachtige reeks waarin heden en verleden feilloos lijken samen te smelten.