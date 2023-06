Ozondrempel overschreden in Gent

De informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht is dinsdag overschreden in Gent. Ook vandaag en morgen worden hoge waarden verwacht.

De hoogst gemeten waarde in Vlaanderen was 186 microgram in Sint-Kruis-Winkel. In het Gentse Baudelopark was dat nog 182 microgram. Dat is telkens boven de grens van 180 microgram waarboven de bevolking wordt geïnformeerd.

Door de opstapeling van luchtvervuiling van de voorbije dagen en het warme zonnige weer zullen de ozonconcentraties vandaag opnieuw hoog oplopen, maar waarschijnlijk iets minder hoog dan dinsdag. De kans op overschrijdingen is klein, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, maar is niet uitgesloten.

Donderdag wordt het iets minder warm. Er worden dan tot en met zaterdag geen overschrijdingen van de informatiedrempel meer verwacht.

Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen bij hoge ozonconcentraties. Die verminderen de longfunctie, veroorzaken oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen.

