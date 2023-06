Ivo van Hove stopt na 22 jaar als directeur bij Internationaal Theater Amsterdam: ‘Blij en opgelucht’

Onze landgenoot Ivo van Hove vertrekt na 22 jaar als artistiek directeur bij Internationaal Theater Amsterdam, om zich meer te kunnen focussen op zijn (internationale) regiewerk. Eline Arbo volgt hem op.

Het stond al een tijdje in de sterren geschreven, maar de beslissing komt toch sneller dan verwacht: Ivo van Hove, die dit jaar 65 wordt, stopt als artistiek directeur bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Al sinds 2001 staat hij aan het hoofd van eerst Toneelgroep Amsterdam, dat sinds de fusie met de Amsterdamse schouwburg werd herdoopt tot ITA. Regisseur Eline Arbo, die al een tijdje werd klaargestoomd als zijn troonopvolger, komt vanaf september aan het hoofd te staan van het grootste gezelschap van de Lage Landen.

Van Hove nam de beslissing om afstand te doen van zijn functie als artistiek directeur pas vorige week. Het voorbije jaar sprak hij er wel geregeld over met Jan Versweyveld, zijn partner en vaste scenograaf. ‘Afgelopen zomer overleed mijn beste vriend, die twee jaar jonger was dan ik’, vertelt Van Hove aan de telefoon. ‘Dat heeft mij erg geraakt en aan het denken gezet. Het is niet dat ik morgen doodga – al weet je dat nooit – maar toch wil ik de rest van mijn leven vooral wijden aan het regisseren en het bewerken van teksten voor het toneel. Daarin zit mijn ziel en zaligheid.’

Ivo van Hove. Foto: Patrick Post / Waka Waka

Weg is hij nog niet meteen in Amsterdam. De komende twee jaar zal Van Hove als regisseur telkens nog een voorstelling maken met het acteursensemble van ITA. Dat worden coproducties met de Ruhrtriennale, waar hij de volgende drie jaar intendant wordt. ‘De raad van toezicht van ITA heeft me ook gevraagd om adviseur en ambassadeur te blijven, en dat wil ik graag doen.’ Daarnaast zijn er nog tal van projecten in de maak in Londen, New York en Parijs – plekken waar Van Hove de afgelopen jaren kind aan huis was. Elk jaar krijgt hij naar eigen zeggen ‘minstens vijftien à twintig aanvragen voor regies’, met pensioen als regisseur gaat hij dus allerminst.

Internationale doorbraak

Van Hove belandde in 2001 in Amsterdam na zijn tijd bij Het Zuidelijk Toneel in Eindhoven, waar hij elf jaar artistiek leider was. De eerste jaren in Amsterdam verliepen woelig, met acteurs die moesten wennen aan de gereserveerde Vlaming, producties die niet aansloegen en een negatieve stemming in de media. Maar Van Hove wist het tij te keren. Met stukken als Scènes uit een huwelijk (naar Ingmar Bergman) en Opening night (naar John Cassavetes) sloegen vanaf 2004 de vonken over.

Het zes uur durende Romeinse tragedies uit 2007, dat tien jaar lang zou toeren, zorgde voor de internationale doorbraak. Het stuk zette, net als andere marathonproducties Angels in America (2008) en Kings of war (2015) het toenmalige Toneelgroep Amsterdam wereldwijd op de kaart. Programmatoren, publiek en pers smullen van zijn radicale drama’s in een multimediaal decor en van het uitmuntende samenspel van zijn acteurs, onder wie Hans Kesting, Halina Reijn en Chris Nietvelt, die een hechte ‘theaterfamilie’ vormen.

Romeinse tragedies. Foto: Jan Versweyveld

Samen met de internationale faam van het gezelschap rees ook de ster van Van Hove zelf, die producties kon maken op West End in Londen, Broadway in New York (o.a. West side story) en de Comédie Française in Parijs, en samenwerkte met sterren als David Bowie, Isabelle Huppert en Jude Law.

Hoewel hij steeds vaker uit huis was, bleef zijn vaste stek altijd Amsterdam. Onder zijn impuls werden gezelschap (Toneelgroep Amsterdam) en infrastructuur (de schouwburg) één organisatie (ITA), en realiseerden hij en Versweyveld mee de Rabozaal – alom geprezen als de beste theaterzaal van de Lage Landen. ITA profiteerde zelf ook van het steeds uitdijende netwerk van Van Hove, die internationale geroemde regisseurs als Simon Stone, Katie Mitchell en Simon McBurney naar Amsterdam wist te halen om stukken te maken met het ITA-ensemble.

Annie Ernaux

Zijn opvolgster bij ITA wordt dus de 37-jarige Eline Arbo. Zij is afkomstig uit Noorwegen, maar maakte sinds haar afstuderen in 2016 aan de Amsterdamse regieopleiding ook furore in Nederland. Bejubelde voorstellingen van haar hand zijn Weg met Eddy Bellegueule, naar de debuutroman van Édouard Louis, en recent De jaren, naar Nobelprijswinnaar Annie Ernaux.

De afgelopen anderhalf jaar was Arbo al verbonden als ‘associate director’ bij ITA, waarbij ze het aanspreekpunt was voor het ensemble. Met hen regisseerde ze De uren, naar The hours van Michael Cunningham, en nu ook Penthesilea, dat komend weekend in première gaat op het Holland Festival. Volgend seizoen regisseert ze bij ITA De wetten, naar het boek van Connie Palmen, en Prima facie, de allereerste Nederlandstalige versie van de monoloog waarvoor Jodie Comer afgelopen weekend de Tony Award won voor beste actrice.

Weg met Eddy Bellegueule. Foto: Sanne Peper

Dat zij nu Van Hove opvolgt, is dus geen grote verrassing. Toch is Van Hove ‘blij en opgelucht’ dat Arbo in zijn voetsporen wil treden. ‘Ik wou niet dat ITA in een vacuüm zou vallen of dat er iemand extern uit het niets zou worden binnengehaald. Met mijn beslissing heb ik de vlucht vooruit genomen, maar ik ben blij dat de overgang snel kan gebeuren.’

In het najaar moeten Nederlandse theatergroepen een nieuw kunstenplan (vergelijkbaar met de subsidiedossiers bij ons) voor de komende jaren schrijven, en die klus laat Van Hove – die over twee jaar sowieso met pensioen moest als directeur – liever over aan Arbo. ‘Eline is de enige van haar generatie in Nederland die de grote theaterzaal echt grijpt en begrijpt welk soort repertoire je er kan brengen. Ze heeft de ideeën, maar ook het ambacht om die waar te maken. Net als ik heeft ze een intrinsieke liefde voor ensembles en interesse in het leiden van een groot instituut. In een huis als ITA is er elke dag wel iets aan de hand, maar daar blijft ze erg rustig onder.’

Eline Arbo. Foto: Fabian Calis

De afgelopen maanden waren er achter de schermen inderdaad strubbelingen binnen ITA, onder meer door stakende technici. Volgens Van Hove speelde dat hoegenaamd geen rol in zijn beslissing om te stoppen. ‘Zowel in Londen als in België zag je na corona zulke verhalen. Ik ben ondertussen 33 jaar directeur bij Nederlandse gezelschappen; de tijd die mij nog rest, wil ik spenderen aan mijn artistieke werk. Daarmee is alles begonnen en zal alles eindigen. Ik heb nog veel goede ideeën.’

