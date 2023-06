Recticel levert 200 miljoen euro in op moeizame verkoop schuimdivisie

De Belgische kunststofverwerker Recticel is er dan toch geslaagd om zijn soepelschuimdivisie te verkopen. De deal levert wel ruim 200 miljoen euro minder op dan gepland. Bij de beleggers is de opluchting zeer groot. De beurskoers steeg fors.

Recticel heeft zijn soepelschuimafdeling voor 454,1 miljoen euro verkocht aan Carpenter, een Amerikaanse kunststofverwerker. De verkoop werd al aangekondigd eind 2021. Toen was Carpenter nog bereid om 656 miljoen euro te betalen.

De verkoop heeft zeer lang aangesleept. Recticel werd geconfronteerd werd met bezwaren van de Britse concurrentie-autoriteit en daarbovenop bleek dat de Amerikaanse kandidaat-overnemer niet langer akkoord ging met het oorspronkelijk afgesproken overnamebedrag. Carpenter eiste een ‘aanzienlijke verlaging van de aankoopprijs’ omdat de economische omstandigheden sinds eind 2021 grondig gewijzigd zijn.

Het resultaat is dat Recticel genoegen moet nemen een overnamebedrag dat 202 miljoen euro lager ligt. Het risico was dat anders de deal volledig in het water zou vallen. Die onzekerheid woog de voorbije maanden op de beurskoers van de Belgische kunstschuimverwerker. Eind april verloor het aandeel op enkele dagen zelfs bijna een kwart van zijn waarde nadat het moest opbiechten dat de kandidaat-overnemer de eerder afgesproken overnameprijs niet meer wou betalen.

Woensdagmorgen werd een deeltje van dat koersverlies weggewerkt. Het aandeel klom meer dan zeven procent hoger.

Na de verkoop van de schuimtak, omvat Recticel enkel nog isolatieactiviteiten.

