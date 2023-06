Eerste scholen in Brussel starten met vierdaagse lesweek in strijd tegen lerarentekort

Al zeker twee, wellicht vijf, scholen van het GO! in Brussel starten volgend schooljaar met een vierdaagse lesweek. Op woensdag is er vrij, waardoor Vlaamse leerkrachten een dag minder moeten pendelen.

Een vierdaagse lesweek in een vijfdaagse schoolweek. De noodgreep die al in heel wat basisscholen in Nederland wordt toegepast, heeft ook het Vlaamse onderwijs bereikt. Twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in Evere hebben een uitzondering van het Departement Onderwijs gekregen om op woensdag geen les meer te moeten geven. Dat meldt de VRT. De scholen communiceerden het nieuws afgelopen week aan de ouders. Drie andere scholen wachten nog op dezelfde goedkeuring.

De ingreep is een creatieve noodoplossing om het nijpende lerarentekort in Brussel op te vangen. ‘Dit schooljaar hebben we vier fulltime opdrachten niet kunnen invullen’, zegt Lisa Janssens (38), directeur van de Weg-Wijzer, één van de twee scholen. ‘En de leerkrachten die instromen, hebben allemaal geen lerarendiploma. Dat weegt bijzonder hard op het team.’

Met deze maatregel hoopt ze niet alleen nieuwe leerkrachten aan te trekken, maar ook leerkrachten op school te houden. ‘Ons hele team komt uit Vlaanderen – van Limburg tot West-Vlaanderen. Door één dag minder te moeten pendelen naar de hoofdstad, hopen we hen zuurstof te geven.’ Voorlopig lijkt dat aan te slaan: alle leerkrachten blijven na dit schooljaar. Leerkrachten die vier vijfde werken, keren meestal ook terug naar een fulltime.

Goochelen met uurrooster

Op woensdag zullen de kinderen niet verplicht zijn om naar school te komen. Ouders die thuis zijn, mogen dus voor hun kind(eren) zorgen. De school voorziet in (betalende) opvang en zal op woensdagvoormiddag ook workshops, zoals bijvoorbeeld muziekles, aanbieden. Die activiteiten worden grotendeels gesubsidieerd, maar zullen nog steeds drie euro per activiteit kosten.

De leerlingen zullen volgens de directie niet minder les krijgen. Als compensatie voor de vier uur les op woensdag, komt er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een extra lesuur bij. Omdat het om lange dagen gaat, zal in de voormiddag nieuwe leerstof aangeboden worden. In de namiddag wordt er creatief herhaald. Denk aan voorlezen of spelenderwijs rekenen. Voor leerkrachten wordt woensdagvoormiddag een thuiswerkdag: ze hebben tijd om voorbereidingen te maken.

‘We hadden zelf aanvankelijk heel wat pedagogisch-didactische bedenkingen’, zegt Janssens. ‘Het gaat toch om een voormiddag les, waarbij de motivatie en concentratie van kinderen hoger is dan in de namiddagen. Door verschillende aanpassingen geloven we dat we dit kunnen invoeren zonder aan kwaliteit in te boeten.’ De komende twee jaar gaat de school heel wat data monitoren om te kijken of de onderwijskwaliteit effectief niet afneemt.

Opvallend: hoewel er aan de andere schooldagen een extra uur wordt gekleefd, worden de dagen niet veel langer. Dat was – zeker voor de jonge kleuters – ook geen optie, zegt de directeur. Een langere dag zou de Vlaamse leerkrachten bovendien de file injagen, wat men net wil vermijden. ‘We hebben gegoocheld met het uurrooster’, zegt Janssens. ‘De school zal een kwartier vroeger beginnen en vooral de middagpauze wordt een stuk korter. Waar de school momenteel om 15.10 uur sluit, is dat volgend schooljaar om 15.35 uur.’

Hellend vlak?

De ouders reageerden gemengd, maar toch overwegend positief op de maatregel. ‘Er waren vooral financiële zorgen’, zegt de directeur. ‘Werkende ouders vinden het niet fijn dat ze verplicht worden om opvang te betalen, al wordt dat deels gecompenseerd omdat ze op de andere dagen minder moeten betalen voor de opvang. Ouders beseffen wel dat we ons anders moeten organiseren door het lerarentekort.’

Ook het Onderwijscentrum Brussel juicht de zoektocht naar oplossingen van scholen toe. ‘Dit is de keuze van een lokale school, maar creatieve ideeën die oplossingen kunnen bieden, steunen we’, zegt directeur Piet Vervaecke.

‘Dit kan een precedent zijn’, zegt Nathalie Jennes, woordvoerder van het GO!. ‘Wij vinden het positief dat scholen maatregelen nemen tegen het lerarentekort. Zelf zijn we al langer voorstander van een flexibelere invulling van de lesweek. Scholen moeten die zelf kunnen organiseren.’ Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat dit initiatief groen licht kreeg. ‘In Brussel is het nu eenmaal heel moeilijk om leerkrachten te vinden en te houden. Voor deze aanpassing moest eigenlijk geen wetgeving aangepast worden. We gaan samen met de scholen analyseren wat de effecten zijn.’

Toch zijn er bedenkingen: zullen heel wat leerlingen niet (nog) minder met Nederlands in aanraking komen? Is dit niet louter symptoombestrijding, in plaats van te werken aan de dieperliggende oorzaken? En bevindt het Vlaamse onderwijs zich nu op een hellend vlak? ‘Ik denk dat deze scholen over deze aanpassing héél goed nagedacht hebben, maar eens dit soort initiatieven ingang vindt, is het afwachten of andere scholen niet gewoon uren schrappen’, zegt onderwijswetenschapper Tim Surma (Excel, Thomas More).

‘Is de situatie ideaal? Nee. Anderhalf jaar geleden dachten we ook: dit is gek’, benadrukt Janssens. ‘Maar nu zijn we volledig overtuigd van de noodgreep. We gaan voor elke klas een leraar kunnen plaatsen. Hoe je het draait of keert: daar staat of valt de kwaliteit van onderwijs mee. Als dit aanslaat – zonder verlies van kwaliteit – is dit wat ons betreft zeker een blijver.’

Lees ook