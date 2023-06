In het Italiaanse Arco, even ten noorden van het Gardameer, is dinsdag een beer gespot. De beer liep volgens buurtbewoners door de straten van het dorp en vluchtte vervolgens de bergen in. Niemand raakte gewond en de beer is intussen spoorloos.

De beer werd dinsdagochtend tussen 5 en 6 uur gefilmd door verschillende bewoners. Arco ligt zo’n vijftal kilometer ten noorden van het Gardameer, in de provincie Trentino. Volgens een inwoner was het de eerste keer dat er een beer werd opgemerkt in het dorp.

In het noorden van Italië komen mensen almaar meer in contact met de wilde dieren. Zaterdag dook in Cavizzana, op zo’n 80 kilometer van Arco, een beer op in enkele tuinen. En begin April werd de 26-jarige Andrea Papi dood teruggevonden nadat hij werd aangevallen door een beer.

Lees ook