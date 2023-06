Fluvius lonkt naar Belgisch spaargeld

Fluvius doet een beroep op het spaargeld van de Belgen. De netbeheerder geeft een groene obligatie uit, die nadrukkelijk gericht is op particulieren.

De stroomnetbeheerder gaat de komende jaren 4 miljard euro extra investeren in het toekomstbestendig maken van het laag- en middenspanningsnet. Dat moet worden aangepast aan de komst van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen die noodzakelijk zijn door de energietransitie.

Een deel van dat geld wil Fluvius lenen bij de Belgische huishoudens, zo maakte het bedrijf vanochtend bekend. Het gaat daarvoor een groene obligatie uitgeven met een looptijd van 4 jaar en een brutorendement van 4 procent. De omvang van de operatie is 150 tot 300 miljoen euro, afhankelijk van de belangstelling. Inschrijven kan vanaf vrijdag. Uiterlijk vijf dagen later wordt de inschrijving afgesloten. Het papier wordt verkocht door de vier grote banken samen: Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING.

‘Een groene energievoorziening in Vlaanderen belangt elke inwoner aan. We vinden het dan ook belangrijk dat elke burger via deze belegging kan deelnemen aan dit verhaal’, zo beargumenteert ceo Frank Vanbrabant de keuze voor de obligatie-uitgifte. De Belgische huishoudens zitten op honderden miljarden aan slecht renderend spaargeld.

De minimum-inschrijving bedraagt 1.000 euro. De uitgifteprijs bedraagt 101,625 procent. Dat betekent dat u nu 1.016,25 euro betaalt, maar over vier 1.000 euro terugkrijgt. De 16,25 euro extra is commissie voor de banken. Rekening houdend met dat gegeven en met de roerende voorheffing van 30 procent, bedraagt het netto actuarieel rendement 2,369 procent.

Het rendement lijkt redelijk marktconform. In februari kwam Colruyt met een gelijkaardige obligatie tegen 4,25 procent bruto. Die lening heeft geen rating. Fluvius heeft een rating van A3 bij Moody’s.

Lees ook