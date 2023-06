Oproep | Bent u bezorgd over wat uw tiener uitsteekt?

De Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) willen ook de ouders kunnen bestraffen van jongeren die criminele feiten hebben gepleegd. De Standaard zoekt ouders die willen vertellen hoe moeilijk het is om vat te hebben op hun tiener die het moeilijk heeft en over de rol van ouders hierin. Bent u bezorgd dat uw kind strafbare feiten zou plegen of heeft gepleegd?

Graag horen we uw getuigenis, die we willen publiceren in de krant. U kunt mailen naar binnenland@standaard.be of via het invulformulier onderaan. Gelieve uw naam te vermelden, alsook uw telefoonnummer en e-mailadres. Wij nemen in elk geval eerst contact met u op voor we uw verhaal publiceren.