In ‘Davos aan de Neva’ plooit Rusland op zichzelf terug: internationale politici en zakenlui bedanken voor de eer

Ook nu Rusland een internationale paria is geworden, blijft het een economische hoogmis organiseren. Veel internationale toppolitici, zakenlui en experts bedankten voor de eer, alleen vanuit het Midden-Oosten is er een aanzienlijke afvaardiging aanwezig.

Totdat Rusland Oekraïne aanviel, was Vladimir Poetins jaarlijkse economisch forum in Sint-Petersburg een magneet voor politici en zakenlui uit alle windstreken. Als een soort Davos aan de Neva was het de jaarlijkse place to be voor iedereen die geld wilde verdienen in Rusland. Maar dit jaar is het forum nog maar een schaduw van zichzelf. Het toont vooral aan in welke mate Rusland zich geïsoleerd heeft van de rest van de wereld, stelt het agentschap Bloomberg vast.

Ondanks alles gaat het evenement vandaag weer met de nodige luister van start. ‘De rijke en veelzijdige agenda bestrijkt een breed gamma van relevante en belangrijke onderwerpen’, aldus Poetin in zijn welkomstwoord op de website. Over de oorlog rept hij met geen woord, wel over de ‘belangrijke tektonische verschuivingen die vandaag aan momentum winnen’.

Het is de 26ste keer dat economisch Rusland zichzelf in de spotlights plaatst. Vier dagen lang worden er debatten georganiseerd over hoe Rusland zijn economie ondanks verregaande economische sancties wil heruitvinden. Onderwerpen die daarop inspelen, zijn onder meer de financiering van importsubstitutie, sportsoevereiniteit, wijzigende handelsstromen, digitale self-sufficiency en stimulering van het binnenlandse toerisme.

Ooit werd het forum opgeluisterd door toppolitici als Emmanuel Macron of Angela Merkel. Dit jaar stuurden de organisatoren heel wat uitnodigingen naar zakenlui en experts, maar de meesten bedankten voor de eer, zo onthulde de Financial Times vorige maand. Een van hen is Eric Schmidt, de vroegere Google-topman. Zelfs de leiders van sommige Sovjetstaten laten nu verstek gaan. Onder hen de Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev, die vorig jaar wel aanwezig was maar toen en plein public vraagtekens zette bij de inval. De schaarse internationale vertegenwoordigers zijn merendeels afkomstig uit niet-westerse landen. De hoogste Europese vertegenwoordiger is de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken. Ook Cuba, Venezuela en Nicaragua sturen ministers. China houdt het bij de ambassadeur in Moskou en de voorzitter van de Werkgeversvereniging. Vorig jaar sprak president Xi Jinping het forum nog toe via een videoverbinding.

Alleen vanuit het Midden-Oosten is er wel een aanzienlijke afvaardiging aanwezig. In bijvoorbeeld Saudi-Arabië zijn er weinig scrupules over de Russische agressie. ‘Rusland is een schatkamer van onontgonnen investeringsmogelijkheden’, luidt het in een Saudisch persbericht over de aanwezigheid in Sint-Petersburg.

Geen extravagante feesten

De Russische oligarchen worden ook in Sint-Petersburg verwacht. Nu een groot aantal van hen op sanctielijsten staat, plooien zij zich terug op de Russische markt. Heel wat oligarchen profiteren van de sancties, omdat ze westerse activa voor een afbraakprijs op de kop kunnen tikken. Maar anders dan in vorige jaren zullen de miljardairs geen extravagante feesten organiseren. Het forum wordt dit keer een aangelegenheid van Russen onder elkaar. Westerse journalisten zullen in elk geval niet aanwezig zijn. Media uit landen die de inval in Oekraïne veroordeeld hebben, zijn niet welkom, hebben de Russen laten weten.

