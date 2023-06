Code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse provincies

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft code oranje voor brandgevaar naar alle provincies in Vlaanderen uitgebreid. Deze risicocode gold sinds donderdag al voor natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg, nu volgen Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen, kondigt Natuur en Bos woensdag op Twitter aan.

Oorzaak is het aanhoudend erg droge weer. Daardoor is het brandgevaarlijk in de natuur. ‘Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden. Zie je vuur of een verdachte rookpluim? Bel dan meteen 112’, aldus het Agentschap.

?? Risicocode oranje qua #brandgevaar werd uitgebreid naar alle provincies in Vlaanderen. Dus ook in Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen is het opletten geblazen tijdens deze droge dagen. Zie je vuur of een verdachte rookpluim? Bel dan meteen 112.https://t.co/6mDJYiqqsD pic.twitter.com/gmO7A9CLzp — Natuur en Bos (@natuurenbos) June 14, 2023

Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt verder meer materieel en mankracht ingezet.

De waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos in de Vlaamse provincies. ‘Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.’

Lees ook

Lees ook