Poetin mijmert over terugkeer naar Kiev op Russische staatstelevisie

‘Moeten we terugkeren naar Kiev of niet? Waarom stel ik zo’n retorische vraag?’ De Russische president Vladimir Poetin is weer bijzonder raadselachtig over zijn oorlogsstrategie.

Rusland heeft al eens geprobeerd om Kiev in te nemen, wat uitdraaide op een flagrante mislukking. Sindsdien concentreert de oorlogsinspanning zich op Oost-Oekraïne, maar in een gesprek met Russische oorlogscorrespondenten en bloggers dat werd uitgezonden op de Russische staatstelevisie deed Poetin alsof een terugkeer naar Kiev een optie is. ‘Alleen ikzelf kan die vraag beantwoorden’, zei hij in het gesprek, waarin hij het herhaaldelijk had over de ‘oorlog’ - niet de speciale militaire operatie – in Oekraïne.

Poetin zei dat hij zou beslissen over de toekomstige plannen wanneer het Oekraïense tegenoffensief voorbij zou zijn. En dat offensief, dat moge duidelijk zijn, is in zijn ogen aan het mislukken. Volgens de Russische president heeft Oekraïne al 160 tanks verloren en is het zo’n 25 à 30 procent kwijt van de voertuigen die het uit het Westen heeft gekregen. Rusland zou 54 tanks hebben verloren, zegt Poetin, cijfers die onmogelijk te controleren zijn.

De krijgswet wou de president niet afkondigen, en een verdere mobilisatie is evenmin nodig in zijn ogen. Wel dreigde de president ermee het akkoord op te zeggen dat de export van graan uit Oekraïne mogelijk maakt.

Tegenoffensief Oekraïne

Opvallend genoeg gaf Poetin toe dat hij meer wapens nodig heeft. ‘Zelfs nu de wapenindustrie de klok rond produceert, komt Rusland nog moderne antitankwapens en moderne tanks tekort. We missen munitie met een hoge precisie, communicatiemiddelen en drones. We hebben ze wel, maar niet genoeg.’

Volgens Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, maakt Oekraïne intussen wel degelijk vooruitgang in zijn tegenoffensief. ‘Hoe meer land de Oekraïners kunnen bevrijden, des te sterker zullen ze staan aan de onderhandelingstafel en des te waarschijnlijker wordt het dat president Poetin inziet dat hij deze oorlog nooit zal winnen’, zei Stoltenberg.

