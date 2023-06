Italië neemt met staatsbegrafenis afscheid van Silvio Berlusconi

Italië neemt woensdag afscheid van oud-premier, zakenman en voetbalclubeigenaar Silvio Berlusconi. Hij krijgt een staatsbegrafenis in de kathedraal van zijn geboortestad Milaan. Het is in Italië een dag van nationale rouw, de vlaggen op overheidsgebouwen hangen halfstok.

Berlusconi was drie termijnen premier in vier regeringen. Ook was hij tot zijn dood lid van de Senaat namens de regeringspartij Forza Italia, die hij zelf had opgericht.

Hij was ook een vermogend zakenman. Hij leidde mediabedrijven, waaronder Fininvest, was zo’n dertig jaar eigenaar van de voetbalclub AC Milan en sinds 2018 van de club AC Monza. Volgens de rijkenlijst van Forbes was hij goed voor een vermogen van 6,8 miljard dollar (6,3 miljard euro). Daarmee was hij na chocolademagnaat Giovanni Ferrero en mode-ontwerper Giorgio Armani de op twee na rijkste Italiaan.

Onomstreden was Berlusconi niet. Na een veroordeling voor belastingfraude in 2013 mocht hij tijdelijk geen publiek ambt bekleden. Ook was hij berucht om zijn bunga-bungafeesten.

In aanloop naar zijn uitvaart, trokken er al aanhangers en fans naar zijn huis. Ze legden daar onder meer bloemen, voetbalsjaaltjes en politieke vlaggen neer. Op zijn uitvaart worden tienduizenden mensen verwacht, onder wie de Italiaanse premier Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella. Berlusconi overleed maandag op 86-jarige leeftijd.

