Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Warmtepiek in Atlantische Oceaan doet opnieuw alarmbellen afgaan

In het noorden van de Atlantische Oceaan worden recordtemperaturen gemeten. Ook in Europa kunnen we de gevolgen voelen. ‘Dit kan fellere zomerstormen doen ontstaan of periodes van hitte en droogte in de hand werken.’ Lees meer

2. Ouders riskeren straks mogelijk werk­straf voor crimineel gedrag kinderen

De jeugdparketten ontvangen wekelijks meer dan zeshonderd nieuwe dossiers over criminele feiten gepleegd door minderjarigen. Ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) zetten de deur nu open naar werkstraffen voor hun ouders. Lees meer