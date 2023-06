Zon laat ons voorlopig nog niet in de steek

Ook woensdag is de zon volop van de partij, met soms enkele stapelwolken. We halen maxima tussen 21 en 28 graden, voorspelt het KMI.

De komende dagen houdt het zomerse weer verder aan.

De wind waait in de voormiddag meestal zwak en in de namiddag matig uit het noordoosten. Aan zee steekt na de middag een zeebries op. Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder bij minima tussen 9 en 15 graden.

Donderdag begint de dag met veel zon. In de namiddag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 20 graden in de Ardennen en 26 of 27 graden op de meeste andere plaatsen. De wind is eerst zwak en later overwegend matig uit noordoostelijke richtingen. Aan zee steekt na de middag een zeebries op uit noordnoordoost.

Ook vrijdag vormen zich in de loop van de dag enkele onschuldige stapelwolken in het binnenland maar is er over het algemeen veel zon. De maxima schommelen van 22 graden op het strand tot zo’n 27 graden in het centrum van het land. In het binnenland is de wind zwak tot matig uit veranderlijke of noordelijke richtingen. Aan zee is de wind overwegend matig uit noord tot noordoost.

Zaterdag krijgen we veel zon met maxima van 22 graden op het strand tot zo’n 27 graden in het centrum van het land. In de loop van de dag verschijnt er meer en meer hoge sluierbewolking naar het westen toe. In het binnenland is de wind zwak tot matig uit veranderlijke of noordelijke richtingen. Aan zee is de wind overwegend matig uit noord tot noordoost.

Zondag is het nog altijd zonnig met weliswaar meer hoge wolkensluiers en maxima van 27 tot 30 graden. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richtingen.

Begin volgende week lijkt er een kentering te komen in het weer. Het wordt zwoel en wisselend bewolkt, met kans op regen- of onweersbuien.