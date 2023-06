Donald Trump pleit onschuldig op alle 37 federale beschuldigingen van verduistering van geheime documenten. De Amerikaanse ex-president mag campagne blijven voeren, maar geen contact meer hebben met een deel van zijn entourage.

In een bijzonder grimmig klimaat, met honderden fans van Donald Trump en tegenbetogers die hun woede in de ene of andere richting uitschreeuwden rond het gerechtsgebouw in Miami, heeft de voormalige president ...