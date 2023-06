Wat eten we deze week? Van de Provence tot in Peru: van elk continent iets lekkers

De vakantie nadert en het kriebelt om te reizen. Maar zelfs als je niet naar het buitenland gaat, kan je de hele wereld rondtrekken in je eigen keuken. Voor elke dag van de week een zomers recept uit een ander continent, als dat niet mooi uitkomt.

Lotte Alsteens

MAANDAG

Als kikkers erwten leggen

‘Komen erwten dan van kikkers?’, wilde mijn zoon van vier weten. Helemaal logische vraag. Of Indiaas eten van India komt, dat vraag ik me dan weer geregeld af. Ik ben zowel in India als in Pakistan op reis geweest en ik meen toch vaak de iets eenvoudigere keuken van dat laatste land te herkennen in veel van onze Indiase restaurants. Chana masala, een kikkererwtenstoofpot, wordt aan beide landen toegeschreven en is overal een kruidenfestijn.

DINSDAG

Fleurig gebak dat naar paars smaakt

Een man staat voor de deur van zijn huisje, te midden van paarse velden. In zijn hand ligt een sikkel. Zou hij al die lavendel met dat ene werktuig oogsten? Of staat hij er alleen om ons een picture perfect herinnering van de Provence te creëren? Dat laatste is alleszins gelukt: ik maakte van het tafereel een tekening die nog jarenlang thuis aan de muur heeft gehangen. Lavendel is voor altijd de geur maar ook de smaak van vakanties in Zuid-Frankrijk. Hieronder een recept voor een punt nostalgie.

WOENSDAG

Rijke mix

Ik heb het nog niet aangedurfd, maar het kriebelt om heimelijk ‘vis met vel’ te verwerken in een maaltijd. Blinkende, schubbige vissen met een staartje zijn geen favoriet in mijn gezin. Maar de ansjovis kan ongemerkt rondzwemmen in vele sauzen (tenminste wanneer hij fijn gemixt is). Hij is vaste prik in de saus van caesarsalade, en dat weet lang niet iedereen. Opgelegde ansjovis is eigenlijk vooral zout, wat er een prima smaakmaker van maakt.

DONDERDAG

Een nieuweling in de keuken

Voor mijn grootvader was rijst ‘nieuw’. Hij kende dan wel rijstpap, maar rijst als bijgerecht met vlees of groente? Exotisch. Volwassenen van vandaag hebben quinoa weten opkomen, toch? Onder de naam ‘superfood’, intussen al een beetje een plat gekookte term. Quinoa komt van nature voor in Zuid-Amerika, maar heeft zich aardappelgewijs naar andere contreien verspreid en wordt nu zelfs in ons land geteeld.

VRIJDAG

Knapperige driehoekjes

Naast Antarctica is Afrika het enige continent waar ik nog niet geweest ben. Maar Afrika komt geregeld naar mij. Al sinds mijn schooltijd in Brussel proef ik geregeld van de Marokkaanse cultuur, vaak ook letterlijk. De Marokkaanse keuken is méér dan couscous, bewijzen onder meer deze briwats. Laat het kraken.

ZATERDAG

Honger stillen tijdens een pitstop

Typische Australische gerechten? Ik kan niet meteen iets anders bedenken dan toast met Vegemite, familie van de Britse Marmite en geen smakelijk uithangbord voor de keuken down-under. Enig opzoekwerk leert dat de pavlova uit Oceanië komt, ook al doet de naam anders vermoeden. Blijkbaar werd deze taart in de jaren 20 gemaakt voor de tournee van de Russische balletdanseres Anna Pavlova door Australië en Nieuw-Zeeland. Maar in feite is er niets Australischer dan vlees op de barbecue. Zoals de ‘aires’ in Frankijk hebben de aussies stopplaatsen langs de wegen waar je op een hete plaat aan het bakken kan wanneer de honger te groot wordt.

ZONDAG

Het onbekendste ijs

Voor zover ik weet, is gegrilde pinguïnfilet geen gerecht, en dus kan ik voor Antarctica geen beter gerecht bedenken dan ijs. Origineel ijs. Want sorbet en roomijs kennen we, maar sherbet is een minder bekend zusje. Maak kennis in een ideaal recept, voor wie de kersen tijdens het hoogseizoen niet kan laten liggen in de winkel.

