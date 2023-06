Cormac McCarthy, schrijver van ‘The road’ en ‘No country for old men’, is overleden

De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is op 89-jarige leeftijd overleden, meldt zijn uitgeverij. De auteur verwierf bekendheid met onder meer ‘The road’ en ‘No country for old men’, die allebei verfilmd werden.

Een Nobelprijs voor Literatuur zal Cormac McCarthy niet meer winnen, maar de Amerikaanse auteur dook wel steevast op in de lijstjes van getipte schrijvers. De auteur was geen veelschrijver, maar met de twaalf boeken die hij gepubliceerd heeft, maakte hij grote indruk in de Amerikaanse letteren. Zijn oeuvre laat zich omschrijven als een onderzoek naar de aard van het kwaad, zoals in The road uit 2006, misschien wel zijn bekendste boek. Daarin zwerven een vader en zijn zoontje door een postapocalyptisch Verenigde Staten. Het boek won de Pulitzerprijs voor fictie en werd drie jaar later verfilmd met Viggo Mortensen in de hoofdrol.

Het is geen boek om vrolijk van te worden en dat zal McCarthy worst geweest zijn. In zijn laatste boek Stella Maris deed de pessimist de filosofische basis van zijn donkere wereldbeeld uit de doeken. Zelfs de taal, zijn belangrijkste instrument, vergeleek McCarthy daarin met een parasitair systeem en een epidemie. Onze recensent noemde dat boek een ‘indrukwekkend testament’ van een literaire ‘reus’.

Zijn doorbraak beleefde McCarthy pas met zijn vijfde boek. Blood Meridian verscheen in 1985 en laat zich omschrijven als een donkere, bloederige western. Literair criticus Harold Bloom noemde het ‘het beste boek sinds William Faulkners As I lay dying’ en rekende McCarthy samen met Philip Roth, Don Delillo en Thomas Pynchon tot de vier grootste Amerikaanse schrijvers van zijn tijd. De gebroeders Coen gingen dan weer aan de haal met zijn andere bloederige western, No country for old men (2005) en werden daarvoor in 2008 bekroond met een Oscar. Ook het romantischere All the pretty horses (1992) en The crossing (1994), allebei op het Mexicaanse grensgebied, zijn hoogtepunten uit zijn oeuvre.

McCarthy stierf een natuurlijke dood bij zijn thuis. Dat liet zijn zoon weten aan de uitgeverij.

