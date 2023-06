Vier jaar cel voor man die Antwerp-coach bedreigde

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de Somalische man die vorig jaar FC Antwerp-coach Mark van Bommel met een wapen stond op te wachten in een ondergrondse garage veroordeeld tot vier jaar cel.

Van Bommel werd in oktober 2022 ’s nachts opgewacht toen hij met zijn Porsche Panamera de garage van zijn appartementsgebouw binnenreed. De politie vond tijdens het onderzoek van de wagen een AirTag in de wagen. Via die tracker kwamen ze bij de 25-jarige beklaagde uit, die in een asielcentrum in Kapellen verbleef. De speurders dachten eerst dat de beklaagde het op de dure auto van Van Bommel had gemunt. Uit een Engelstalig audiobestand in zijn gsm werd duidelijk dat hij de trainer wou dwingen hem een voetbalcontract te geven. Anders zou hij zijn gezin vermoorden. De rechtbank vond de feiten bewezen en kende de Antwerp-coach 5.000 euro schadevergoeding toe.