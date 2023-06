De Russische vrouwenorganisatie ‘De zachte kracht’ verzet zich tegen de oorlog in Oekraïne. ‘De soldaten die er vechten, zijn opgegroeid onder Vladimir Poetin. Zij kennen alleen het ideaalbeeld van de gewelddadige man’, zegt stichtster Svetlana Oetkina.

De tijd is voorbij dat de Russische propaganda blindelings werd geloofd. ‘Meer dan anderhalf jaar na de invasie in Oekraïne beseffen vele Russen dat de werkelijkheid anders is dan de versie van het Kremlin ...