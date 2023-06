Had u ooit al van Stray Kids gehoord? Als u geen fan van K-pop bent, waarschijnlijk niet. Maar kijk, de groep staat bovenaan de albumlijst van Ultratop met glitterende ADHD-pop en scheutjes oude hiphop.

