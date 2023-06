Controversieel schilderij krijgt prominentere plaats aan Universiteit Leiden

Een schilderij dat eind vorig jaar nog even verwijderd werd uit een vergaderzaal, zal nu op een prominentere plaats teruggehangen worden in de gebouwen van de Universiteit Leiden. Dat schrijft de universiteit op haar website.

Zes witte, mannelijke leden van het bestuurscollege, sigaar in de mond. Ze hingen jarenlang aan de muur in een vergaderzaal van de Universiteit Leiden, maar zouden ook al jarenlang voer voor discussie zijn omdat ze een niet-inclusief beeld van de universiteit scheppen. Die discussie ontaardde vorig jaar in november in een kleine rel. Een Leidse promovendus had een foto van het schilderij getweet met de vraag of er beter geen bijschrift zou bijhangen. Twee dagen later werd het werk van de nog levende kunstschilder Rein Dool (90) verwijderd. Een decaan tweette ‘Done’ bij een foto waarop het schilderij ­omgedraaid tegen de muur stond.

‘Goede, inhoudelijke toelichting’

In de heisa die daarop volgde, begonnen ook politici zich te mengen. ‘Waar stopt dit?’, vroeg Tweede ­Kamerlid Hatte van der Woude (VVD) zich af. ‘Het is geen grondrecht om je niet gekwetst te voelen.’ Uiteindelijk hing de universiteit het schilderij terug met de mededeling dat het louter om een ‘ludieke actie’ ging, maar tegelijk werd ook een commissie in het leven geroepen om te onderzoeken waar het werk het best kon hangen. In de kleine vergaderruimte werd het grote schilderij door sommigen als ‘dominant’ ervaren.

Die commissie is nu dan tot een besluit gekomen: het schilderij wordt beter op een prominentere plek gehangen, mét ‘een goede, inhoudelijke toelichting’. Die prominentere plek wordt een receptiekamer tegenover het Groot Auditorium. De verhuis is wellicht voor het najaar. Er wordt nu ook een vaste ‘Commissie Kunst en Debat Academiegebouw’ opgericht, die als aanspreekpunt zal dienen voor vragen over kunstobjecten en tentoonstellingen van de universiteit. Bedoeling is dat er ook debatten georganiseerd worden over kunst.

