Trump aangekomen bij rechtbank in Miami

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag aangekomen in een rechtbank in Miami, waar hij zich moet verantwoorden voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis.

Trump, die droomt van een terugkeer als president na de verkiezingen van 2024, moet dinsdag voor de rechter verschijnen, die hem op de hoogte zal stellen van de 37 aanklachten tegen hem.

Trump omschrijft zijn vervolging zelf als een politiek gemotiveerde heksenjacht door zijn politieke tegenstanders die moet voorkomen dat hij weer president kan worden.

De 76-jarige oud-president nam tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime dossiers met gevoelige informatie, mee naar Florida toen hij uit Washington vertrok.

Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt, blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor ‘het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid’ en ‘belemmering van de rechtsgang’. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen.

De hoorzitting heeft dinsdag achter gesloten deuren plaats.

Het is al de tweede keer in twee maanden tijd dat Trump naar een rechtbank moet. In april pleitte hij in New York onschuldig in de zaak rond de betaling van zwijggeld aan een pornoster. Dat proces gaat voort in 2024.

