Vervelling wordt moment de gloire

‘Welcome to the tale of your own light, my child’, trapt Christine and the Queens zijn album af, ‘from where I stand, everything is glorious.’ Die boeiende zoektocht naar het licht zit vervat in een driedelige popopera die aansluit bij het vorig jaar gereleaste Redcar les adorables étoiles (prologues), het album waarop Chris(tine) transformeerde tot Redcar. Wie door die lagen heen beitelt, ziet een artiest uit zijn cocon barsten.

CHRISTINE AND THE QUEENS Paranoïa, angels, true love Because

Christine and the Queens maakt minder eclatante popsongs dan weleer, maar puurt zijn sound uit naarmate zijn beeld over zichzelf helderder wordt. ‘A day in the water’ is zo’n prachtig uitvloeisel van die hergeboorte. Experiment en elektronica domineren, af en toe lonkt pathos, maar het is de warmhartige soul van ‘Flowery days’ en ‘To be honest’ die de diepere pijn verzacht. ‘Tears can be soft’, een traan om zijn overleden moeder, bloeit niet voor niets op een snipper Marvin Gaye. Madonna, nog zo’n koningin van de vervelling, maakt haar opwachting als verteller, maar dit is ontegensprekelijk Redcars moment de gloire.