Na dertig jaar leegstand en brandstichting door krakers wordt het modernistische Théâtre des Variétés gereanimeerd. Bxl Laïque gaat er cultuur en debat onderbrengen. Budget: 19 miljoen euro.

De Mechelsestraat is een doorgangszone. Ze verbindt twee Brusselse boulevards: de Adolphe Maxlaan en de Jacqmainlaan. Het is een smalle straat, waar de ergste goorheid weggesaneerd is door levenloze gevels ...