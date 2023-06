De Croo: ‘Ik heb mee BHV gesplitst, maar een Vlaamse feestdag invoeren is me nog niet gelukt’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vlaanderen boven

Het wordt stilaan traditie. Met de Vlaamse feestdag op komst werpen de N-VA en Vlaams Belang premier Alexander De Croo (Open VLD) voor de voeten dat 11 juli nog altijd geen betaalde feestdag is. Dat gebeurde deze morgen opnieuw in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. In het federale regeerakkoord staat nochtans dat ‘de deelstaten de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. Dit wordt georganiseerd zonder budgettaire meerkosten.’

’Ik heb mee Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst, maar hier ben ik nog niet in geslaagd’, was het antwoord van De Croo aan vragenstellers Sander Loones (N-VA) en Barbara Pas (Vlaams Belang). ‘In het regeerakkoord staat geen belofte. Vlaanderen heeft al aangegeven van 11 juli een betaalde feestdag te maken, maar nog niet alle deelstaten hebben zich gepositioneerd.’ Zo zou het Waals Gewest nog geen standpunt ingenomen hebben.

België boven

‘Ik heb op Twitter meer volgers dan België’, relativeerde diezelfde Sander Loones de promotiecampagne die vorig maand werd gelanceerd om het merk ‘België’ in de kijker te zetten. ‘Elke avond ga ik weleens kijken. Ik vind dat plezant.’ ‘Ik besteed niet zoveel tijd op Twitter’, repliceerde De Croo. ‘Maar mag ik opmerken dat het Twitteraccount Belgium.be meer volgers heeft dan u. Als u een argument gebruikt, moet u wel het juiste argument gebruiken. Voor u is dat misschien anders, maar ik ben er wel van overtuigd dat het concept België meerwaarde heeft. Ik merk dat elke dag.’

PS boven

En toen was het hek van de dam. ‘U legt mij ten laste dat ik met de PS bestuur’, ging De Croo verder tegen Loones. ‘Dit terwijl het grote plan van uw voorzitter is om met de PS te besturen. U raakt niet verder dan kankeren, terwijl ik de troeven zie om iets te realiseren.’ Dat kon Loones niet laten passeren. ‘Het enige waarover we het eens zijn met de PS, is dat we het oneens zijn over alles. Maar u wil Vlaanderen onder PS-curatele houden.’ En dat volgens Loones omdat De Croo zijn eigen postje te belangrijk vindt. ‘Eerst zegt Alexia Bertrand (Open VLD-staatssecretaris voor Begroting, red.) dat Vivaldi moet voortwerken. Even later zegt uw voorzitter dat Open VLD niet getrouwd is met Vivaldi, maar dat u premier moet blijven.’ De PS boven dus: verder regeren of het confederalisme invoeren, om de PS zal niemand heen kunnen.

Plonsbad boven

‘Aan alle papa’s een leuke Vaderdag morgen. Wij zijn er alvast aan begonnen’. Dat postte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) afgelopen zaterdag op Facebook. Zij en haar man poseren op de foto in een zomerse outfit met een glas wijn en de voeten badend in hun zwembad. Belangrijke detail: het zwembad staat maar deels op de foto. Op die post kwamen naar goede gewoonte een aantal haatreacties. Zo vond een zekere Roger de foto ‘decadent’, hij vond het niet kunnen dat een minister zo ‘pronkt’ met haar zwembad terwijl hij elke dag moeite heeft om zijn rekeningen te betalen.

De man van Peeters, Jan Verlinden, is de online haatreacties grondig beu en slaat het advies om niet te reageren op de haatreacties in de wind. ‘Je bent een held, Roger’, reageerde hij op de haatreactie, verwijzend naar het tv-programma Helden van het internet. Hij nodigde zelfs TV Limburg uit om hun zwembad volledig in beeld te brengen, zodat de mensen zelf zouden kunnen zien dat het eigenlijk maar om een ‘plonsbadje’ gaat.