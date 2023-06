Foto: NurPhoto via Getty Images

Twee weken na de release in België, is het Chinese Temu de meest gedownloade shoppingapp. Het geheim achter het plotse succes? Pakketjes betaalt u niet met geld, maar met uw data.

Temu (uitgesproken als ti-moe) is een Chinese webwinkel, die eerst gelanceerd werd in de Verenigde Staten en daarna in Europa. Het heeft het uitgebreide aanbod van AliExpress en de extreem lage prijzen ...