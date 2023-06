Meer dan alleen musicologische materie

Tussen professoraal en muzikaal wandelt dirigent James Sinclair door de carrière van Charles Ives.

Orchestra New England o.l.v. James Sinclair Charles Ives, Complete Sets for Chamber Orchestra Naxos

Op de albumhoes staan dan wel de woorden American Classics, toch wacht Charles Ives (1874-1954) nog steeds op de volwaardige erkenning die hij verdient. De cataloguskwekers van Naxos willen daar verandering in brengen met een integrale uitgave van zijn creaties voor kamerorkest.

Zoals zo vaak bij de platenmaatschappij zit de bijzonderheid hem in het documentaire karakter: alleen al het feit dat deze muziek gebundeld verschijnt, maakt er een waardevolle toevoeging aan je collectie van. Dat wordt vooral duidelijk in de laatste, negende set, bij Ives’ bekendste stuk The unanswered question. De lezing van dirigent James Sinclair is gerieflijk, maar zeker niet visionair of uitzonderlijk. Alleen gaan er acht andere sets van Ives’ uitermate uiteenlopende miniaturen hieraan vooraf. Zo krijg je welgekomen kadrering, wordt het parcours van de componist hoorbaar, en raakt het vacuüm rond dit meesterwerk ingevuld.