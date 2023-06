Verfrissende cocktail van Water music en Guinness

Prachtplaat van IBO, het vlaggenschip van de Ierse oudemuziekscene, met een dartel stelletje toeters en een van Händels greatest hits in de hoofdrol.

IRISH BAROQUE ORCHESTRA; PETER WHELAN Mr Charles the Hungarian. Handel’s Rival in Dublin Linn records

‘A grand concert of music by Mr. Charles, the Hungarian’, zo schoot de Dublin Mercury het masterplan van een clevere muziekentrepreneur op gang. Het was mei 1742 en de Ierse hoofdstad liep gek van Händel, die er die lente zijn Messiah voorstelde. Mr. Charles – wellicht hoornist/impresario Carlo Vernsberg – zag de kans van zijn leven om met een Händel-medley, ?exotische instrumenten en prikkelende marketing een berg concerttickets te slijten.

De rest is geschiedenis. Of dat was het, tot Irish Baroque Orchestra de affiche van Mr. Charles opnieuw in elkaar puzzelde met onder meer Water music (zonder trompet, mét klarinet en hobo), een concerto voor houtblazers van Hasse, een niemendalletje van Telemann, een hoornduo van Vernsberg en een Ottomaanse uitsmijter van Lully. Machtige storytelling, uitstekende muziekkeuze en een Water music waarin hoornriedels wapperen als een armflap: een verkwikkende barokplaat voor ons favorietenlijstje van 2023.