Stefan Goethaert volgt Jef Colruyt op als ceo

Stefan Goethaert wordt vanaf 1 juli ceo van de Colruyt Group. Hij neemt de fakkel over van Jef Colruyt die zowel ceo als voorzitter was. Jef Colruyt blijft wel voorzitter van de raad van bestuur.

Stefan Goethaert is wellicht geen bekende naam bij het brede publiek maar achter de schermen speelde hij een belangrijke rol. Sinds april vorig jaar was hij operationeel directeur waarbij hij vooral allerlei processen in goede banen leidde.

Goethaert vervoegde Colruyt Group in december 2012. Na een opstart in de logistieke keten, werd hij in september 2013 directeur Fine Food om vanaf begin 2019 ook Private Label (huismerken) en Retail Services aan te sturen.

Maar in april vorig jaar werd hij toen Marc Hofman met pensioen ging operationeel directeur Food Production, Business en Group Services. Goethaert is burgerlijk ingenieur van opleiding en startte zijn loopbaan in de chemiesector bij Prayon.

De jongste maanden werd er regelmatig gespeculeerd wanneer Jef Colruyt het dagelijks beleid uit handen zou geven en aan wie de titel van ceo toevertrouwd ging worden. Intern waren er twee kanshebbers: Goethaert en Jo Willemyns. Het bakje van Willemyns die al directeur is van alle retail-ketens van Colruyt zat sowieso al erg vol.

‘Stefan brengt een sterke internationale managementervaring in gecombineerd met de vereiste leiderschapscapaciteiten en een waardengedreven visie. Na tien jaar in de groep heeft hij de nodige bagage en een doorgedreven kennis van de verschillende activiteiten om de strategie van Colruyt Group verder vorm te geven en te realiseren in een retailmarkt in volle evolutie’, zegt Jef Colruyt in een persbericht.

