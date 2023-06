Jenny Lewis aan de hand van Beck

Een fijn zomerplaatje levert Jenny Lewis ons, met een positieve afdronk ook nog.

JENNY LEWIS Joy’all Universal

Interessante test: Beck Hansen daagde in coronatijd enkele songschrijvers uit om songs te maken naar zijn directieven. Jenny Lewis (ex-Rilo Kiley), een van de deelnemers, puurt er nu een heel album uit, haar vijfde, en het is leuk. Ze trapt af met ‘Psychos’, naar Fleetwood Mac geurende countrypop, lekker snoepend van de stijl van zowel Los Angeles als Nashville – niet toevallig haar twee thuissteden. En dan volgt een reeks popsongs wier lichtheid eerst een beetje prefab overkomt, maar die toch fris en speels ingekleurd worden. Misschien loste de stress op in de opdracht? Lewis was in alle geval goed geïnspireerd om zich gewoon te laten gaan in goed gemaakte, melodieuze en heel gevarieerde popsongs, en ook wat meer tijd over te houden om haar teksten niet te treurig te laten worden. Ze zocht om haar familie- en relatiesongs, die soms een toxische kern hebben, toch een positieve insteek mee te geven. Deze tien songs zijn perfect zomers radiovoer, een beetje bitterzoet, en instant meezingbaar.