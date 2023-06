Hoe Tiktok de stembusslag van 2024 kan beslechten

Filmpjes op Tiktok of Instagram, berichten op Facebook – de moderne politicus weet al lang dat er andere manieren zijn om een publiek te bereiken dan een optreden in Terzake of een belangrijk interview in De Standaard. Bovendien ben je op Tiktok en aanverwanten je eigen regisseur en ben je niet afhankelijk van vervelende vragen van politieke journalisten om je boodschap te brengen. Hoe doorslaggevend zijn en worden de sociale media als het straks verkiezingen zijn?

