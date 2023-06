Boris Johnson is niet met stille trom vertrokken uit het Lagerhuis. Integendeel, hij en zijn trouwe medestanders slaan wild om zich heen. Premier Rishi Sunak moet kapot. Mag Labour zich nu al rijk rekenen?

All out War. Dat is op dit moment de beste omschrijving van de sfeer in de Conservatieve Partij. Wie dacht dat oud-premier Boris Johnson met zijn zelfgekozen vertrek uit het Lagerhuis voorgoed de politieke ...