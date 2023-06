Evenepoel zakt door het ijs op slotklim, Skjelmose pakt ritzege en leiderstrui in Ronde van Zwitserland

Mattias Skjelmose heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Deen van Trek-Segafredo was de sterkste op de slotklim naar Villars-sur-Ollon en is meteen de nieuwe leider. Remco Evenepoel ging in de aanval, maar moest in het slot lossen.

Na een tijdrit en een sprintersetappe stond dinsdag de eerste bergrit op het menu in Zwitserland. Er moesten twee beklimmingen van eerste categorie overwonnen worden.

Vier renners kregen een vrijgeleide: Lilian Calmejane, Nickolas Zukowsky, Paul Ourselin en Alexander Kemp. Veel voorsprong kregen ze niet door het werk van Soudal Quick-Step, de troepen van wereldkampioen Remco Evenepoel. De top van de Col des Mosses haalden ze nog wel, maar in aanloop naar de slotklim was het over en uit voor de vluchters.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) pakte aan de voet nog wat extra punten voor zijn zwarte puntentrui, reed even voor het peloton uit en loste dan met de glimlach. Nu was het aan zijn kopman Wilco Kelderman.

Evenepoel had een plannetje. Hij liet eerst Mattia Cattaneo en daarna James Knox vol op kop rijden, waardoor het peloton in stukken scheurde. Op iets meer dan 6 kilometer van de streep was het moment van de wereldkampioen gekomen. Hij viel aan en enkel Felix Gall en Mattias Skjelmose konden volgen. Zo’n vier kilometer lang zaten die twee in het wiel van Evenepoel.

Met nog iets meer dan 2 kilometer voor de boeg ging Gall solo, terwijl Evenepoel liet begaan. Skjelmose ging in de tegenaanval. Daarachter reed ook Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) een geweldige klim, naast onder andere het Spaanse toptalent Juan Ayuso, Kelderman en Pello Bilbao.

Ayuso ging in de laatste kilometer in de tegenaanval, terwijl Evenepoel het lastig kreeg om het groepje met andere favorieten te volgen. Skjelmose zette alles op alles voor de ritzege en zegevierde. De Deen pakt meteen ook de leiderstrui over van Stefan Küng. Evenepoel snelde alsnog naar de vierde plek, achter Gall en Ayuso. De wereldkampioen blijft tweede in het algemene klassement. Uijtdebroeks werd vijfde.

