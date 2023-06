Heeft de overheid uw gegevens geraadpleegd? Check het op ‘MyData’

Vanaf vandaag kunnen alle Belgen nagaan welke overheidsinstellingen het voorbije halfjaar hun gegevens hebben geraadpleegd. ‘Dit is een belangrijke stap naar transparantie.’

Via MyData kunnen Belgen vanaf vandaag een persoonlijk rapport aanvragen waarin staat opgelijst welke instellingen het voorbije halfjaar hun persoonlijke gegevens hebben geraadpleegd. ‘Iedereen moet zicht hebben op wat er met zijn gegevens gebeurt’, zegt staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy Mathieu Michel (MR).

Overheidsdiensten wisselen steeds vaker onderling gegevens van burgers uit. De website MyData moet daarover meer transparantie bieden. Belgen kunnen erop inloggen met een eID-kaartlezer of de app Itsme.

Uw gegevens kunnen op drie verschillende manieren opgevraagd worden. Burgers kunnen ze zelf opzoeken, ambtenaren doen dat in uw naam (bijvoorbeeld aan een loket) of het zijn overheidsinstanties die uw gegevens opvragen. Als dat op een van deze drie manieren gebeurt, verschijnt dat op het persoonlijke rapport van burgers. Er zijn 35 overheidsinstellingen die toestemming hebben om persoonlijke gegevens op te vragen. Het gaat onder meer over de FOD Binnenlandse Zaken, CarPass (dat fraude met de kilometerteller bestrijdt) en de kruispuntbank voor rijbewijzen.

Politie-onderzoek

Als hun gegevens opgezocht worden door de politie of het gerecht in het kader van een onderzoek, zal dat niet op het rapport verschijnen. ‘Die informatie mogen wij niet delen’, zegt Malik Weyns, die technisch aan de tool heeft meegewerkt. Ook gegevens die niet gedeeld worden via federale overheidsinstellingen staan niet mee op het rapport.

Wat de Vlaamse overheid aanvangt met uw gegevens, komt u dus niet te weten via ‘MyData’. Maar Vlaanderen heeft wel een gelijkaardige toepassing. Via ‘Mijn Burgerprofiel’ kan u onder meer nagaan welke gegevens de Vlaamse overheid van u bijhoudt. Het federale ‘MyData’ gaat wel nog een stap verder door zoveel overheidsdiensten te verzamelen en door weer te geven wannéér welke gegevens werden opgevraagd.

De lijst laat ook zien welke persoonlijke gegevens geraadpleegd werden. Als bijvoorbeeld de FOD Mobiliteit uw naam, voornaam en geboortedatum heeft opgevraagd, dan staat dat zo vermeld in het rapport.

‘Dit is een belangrijke stap in transparantie. Het is ook uniek dat burgers de opvragingen kunnen raadplegen’, zegt Michel. ‘Burgers moeten weer vertrouwen krijgen in de overheid. We hopen dat deze tool daarin kan helpen.’ Toch is de toepassing nog niet perfect, volgens de staatssecretaris. ‘Hoe meer mensen de tool nu gebruiken, hoe beter wij hem kunnen maken.’

