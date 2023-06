BBTK voert druk op ING op en trekt naar Nationale Bank

De Socialistische vakbond BBTK trekt nu ook naar de Nationale Bank met een klacht tegen Peter Adams, de ceo van ING Bank België.

Het zit er al een tijdje bovenarms op tussen de socialistische vakbond BBTK en de bank ING. ING had de hoofdafgevaardigde van het BBTK Pascal Breyer ontslagen om dringende reden voor het delen van wat de bank omschreef als vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie. Breyer vocht voor de arbeidsrechtbank met succes zijn ontslag aan. BBTK zei dat Breyer enkel een nieuwsbrief had gedeeld.

ING weigert echter Breyer opnieuw in dienst te nemen en geeft er de voorkeur aan de wettelijke vergoedingen te betalen. Opmerkelijk is dat de bank ook niet verder in beroep gaat tegen het vonnis. Dat beroep was eerst aangekondigd, maar de bank heeft de procedure stopgezet. Dat belet niet dat de bank blijft zeggen ‘zich niet in het vonnis te herkennen’. Dat ING het vonnis laat voor wat het is, is voor BBTK een bevestiging dat de bank een zwak dossier had.

Inbreuken op privacy

BBTK opende eerder een tweede front tegen ING Bank en diende een bredere strafklacht in bij het arbeidsauditoraat voor inbreuken op de privacy. ING Bank zou de mails van 2.000 werknemers hebben ingekeken die verband hielden met de vakbondswerking van het BBTK. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek opgestart. De strafklacht van de BBTK viseerde naast de bank zelf expliciet ook ceo Peter Adams en personeelsdirecteur Isabel Carrion.

Naast een strafrechtelijke klacht, diende het BBTK ook een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voor het overtreden van de regels in verband met privacy en GDPR-wetgeving.

BBTK heeft nu ook een klacht ingediend bij de Nationale Bank. De vakbond eist voor ceo Peter Adams ‘de onmogelijkheid om in de toekomst de zogenaamde bankierseed af te leggen’. Het is niet duidelijk of de NBB zich over de zaak zal uitspreken. Mocht Peter Adams in een volgende fase een strafrechtelijke veroordeling oplopen, zou dit gevolgen kunnen hebben voor zijn ‘fit and proper’ verklaring. De Nationale Bank zou kunnen oordelen dat Adams onvoldoende geschikt is om de bank te leiden.

Met de bijkomende klacht voert BBTK de druk op de bank verder op. In het nadeel van BBTK speelt dat de andere vakbonden niet dezelfde analyse maken.

